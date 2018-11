Kuninga kooli noored õppisid võõrsil töömaastikule astuma

Esimene päev kulus tutvumisele osalejate rahvuste eripärade, üksteise ja iseendaga: lahendati iseloomuomaduste testi, mille tulemus aitab sobiva karjäärivaliku teha. Teisel päeval rääkisid Hispaania kooli õpetajad ühisõppe plussidest. Hunt juhendas väitluse töötuba, kus keskenduti teemadele „Noortel peaks osalise koormusega töökoht olema“ ja „Tulevikus on oluline leida hästi tasustatud amet“.

Osales kokku 46 õpilast Eestist, Hispaaniast, Hollandist, Saksamaalt ja Itaaliast. Kuninga tänava põhikooli esindasid peale Hundi muusikaõpetaja Reet Jürima ja 8. klassi õpilased Berit Pohlak, Emilie Olsen ja Kärt Tamm. Projekt kannab nime “Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity”.