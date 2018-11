„Katsed olid rängad, vähemalt minule. Seal sai kogu mahl välja pressitud – see ongi normaalne,“ meenutas Steinberg ja naljatas, et tema puhul väljendus rõõm teisiti. Lavaka elukooli kirjeldavad mõlemad raske ja arendava perioodina, mil avastati end nii inimese kui näitlejana. „Seda kogemust on raske hoomata. Nüüd, kui lõpetamisest on pool aastat möödas, saan aina enam aru, kui põhjendatud ja vajalikud olid õppejõudude juhised,“ tõdes Napp, kelle sõnutsi võttis kool temast palju, aga vastu andis veel rohkem.