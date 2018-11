Juhtkiri: Sotsid päästavad valitsuse nägu

See muidugi ei tähenda, nagu ei oleks koalitsioonipartneritel üksteisest isu täis. On, ja kuidas veel! Ent kas mäng väärib küünlaid mõni kuu enne riigikogu valimisi? Niikuinii jagavad Keskerakond, sotsid ja Isamaa valitsusvastutust ega ole mõtet hakata üksteisele näpuga näitama. Mitte Ise ei teinud, vaid koalitsioon tegi. Ja valija otsus on 4. märtsi hommikuks teada.

ÜRO rändeleppe toomisega riigikogu saali üritavad sotsid päästa valitsuse nägu. Eiki Nestor asetas eile lauale “Avalduse ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta”, mille heakskiitmist loodab peaminister Jüri Ratas juba ülehomme. Avaldusele on saadud 39 allkirja, järelikult: nii suur on toetajaskond. Lihtne matemaatika ütleb, et kui kõik 101 rahvaesindajat kohale tulevad, ei tohiks avaldus läbi minna.

Mis juhtub siis, kui sotside avaldus riigikogus toetust ei leia?

Vastu on peale Isamaa veel Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja kõigi eelduste kohaselt Vabaerakondki. Reformierakond paistis eile olevat seda meelt, et nemad võimuliidule kastaneid tulest tooma ei hakka. Eile kutsus president Kersti Kaljulaid koalitsioonierakondade juhid Kadriorgu. Kuna kaks rääkimisvooru – pühapäeval ja eile koalitsiooninõukogus – on jäänud tagajärjeta, üritab riigipea ilmselt omakorda paindumatuid painutada.