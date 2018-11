Noorsootöö nädal: trühvlite valmistamisest loenguteni inimõigustest ja kanepist

Tori vallal on kavas noortele kolmapäeval korraldada hariv loengupäev: räägitakse motivatsioonist, inimõigustest ja kanepist. Päeva lõpetab Aropi kontsert. Lihula noortemaja korraldab noorte seas selle nädala jooksul videoküsitluse selle kohta, miks külatatakse nende noortemaja ning mida see noortele pakub. Tõstamaa raamatukogus on oodatud kõik, kes tunnevad ennast noorena, trühvlite valmistamise koolitusele.