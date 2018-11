Lõvi Leo üllatas Tammsaare lasteaia mudilasi

Kolmapäeva hommikul said lapsed üllatuse osaliseks, kui nägid lasteaia hoovis politseid ja Lõvi Leod. Mudilased olid väga elevil ja tekkis palju küsimusi. Noorsoopolitseinik Piret Aas ja Lõvi Leo kutsusid lapsed enda juurde, et selgitada helkuri vajalikkust.

Lasteaia pere sai teada, et helkur tuleb paigutada paremale küljele, siis oled sa autojuhile alati nähtav. Räägiti sellestki, et tänaval liikudes tuleb olla rahulik ja tähelepanelik ning vaadata mitu korda vasakule ja paremale, et veenduda ohutuses.