Väino Linde: Jälle volikogus ehk 13 aastat hiljem

Mu äratundmisrõõm oli suur, kui märkasin, et raekoja trepp kägiseb samamoodi nagu 2005. aastal. Ja mitu linnavolinikest olid ikka needsamad võitluskaaslased, kes juba sel ajal Pärnu eest hea seisid. Ühtlasi mõistsin, et hambamehi ja häid sõnaseadjaid oli volikogus toona ja on nüüdki.

Siiani on meeles, kuidas aastaid tagasi pillas üks volikogu liikmeid istungil kolleeg Ahti Kõo suunas avaliku märkuse, et vaevalt too mõtleb eelnõu toetada. Siis läks Kõo volikogu kõnetooli ja ütles vastu, et “sina ei või teada, mida mina mõtlen; sina võid ainult teada, mida mina ütlen. Aga öelnud ei ole ma selle eelnõu kohta veel midagi”. Nüüd alustas vanameister Mart Helme oma sõnavõttu: “Head kolleegid ja kolleegid!” Ja selgitas, et neid volikogu liikmeid, kes teda sotsiaalmeedias tõpraks nimetavad, ei saa kutsuda tema headeks kolleegideks, vaid ainult kolleegideks.