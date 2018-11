Endlas kohtuvad džässitipud

Kuraditosina hooajaga on Pärnu klubist saanud tunnustatud džässilava, mille kava täitub kiirelt, esinejad pakuvad end tihtilugu ise. Samuti on toeks Eesti jazz-liit.

Saarsalu on Pärnu klubi väisanud varemgi. Nüüd naaseb ta lavale, et pidada suvepealinlastega sünnipäevapidu, tuues huvilisteni nii enda kui Ehala loomingut. Saksofonist on esinenud rahvusvahelistel lavadel üle 40 aasta, mille jooksul talle on kinnistunud mitu tiitlit: saksofoni­kuningas, Eesti džässi visiitkaart ja džässipärl. Muusikudebüüdi tegi Saarsalu Tallinna rahvusvahelisel džässifestivalil aastal 1965. Ta valiti korduvalt Nõukogude Liidu parimaks tenorsaksofonistiks.