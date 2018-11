Pea olematu söögiriista ja siira olemisega sabatihane

Siira olemisega ja väikese sabatihase söögiriist on pisike, pea olematu tume nokk. See vilgas lind on nime saanud oma sabasulgede järgi, mis võivad olla isegi pikemad kui kere ja pea kokku. Kuigi nad näitavad nii mõnigi kord üles huvi ümbritseva vastu, on neid kaameraga tabada siiski võrdlemisi keeruline, sest nad ei taha kuidagi paigal püsida ja nii on sabatihasesalk pidevalt liikvel. Nende jälgimiseks ja pildistamiseks tuleb teha hulk eeltööd: eelkõige vaadata ja märkida üles, mis radu pidi ja mis kellaaegadel nad liiguvad. Minu vaadeldavad salgad on üldjuhul teinud päevas mitu mitmekilomeetrist ringi.