Pakendisortimise kohustuslikkus pakkus ohtralt kõneainet  

Infopäeval peaettekande teinud Eesti korteriühistute liidu (EKÜL) juhatuse esimees Andres Jaadla keskenduski jäätmeseaduse seaduseelnõule. Jaadla väitel tekitab muudatus ühistutele liigiti sorteerimise ja keskkonnahoiu kõrval muidki muresid ja valitseb teadmatus. “Jäätmete vedu on küll tasuta, aga näiteks sellest, palju hakkab maksma konteinerite rent ja milliseid lisakulusid see veel kaasa toob, ei räägi keegi,” tõdes Jaadla.

Juhatuse esimees tõi näite, et kui maja juures on paberikonteiner ja keegi viskab sinna midagi sobimatut, võidakse selle eest esitada viiekordne veoarve. “Ühistu esimees pannakse sisuliselt vabatahtlikuks pakendivalvuriks, kes peab vastutama, et konteineritesse ei visataks midagi ülearust,” rääkis Jaadla.