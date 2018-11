Sütevakalane võitis üleriigilise digikunstikonkursi

“Tööde arv ja kvaliteet näitavad selgelt, et meie koolides pannakse rõhku õpilaste digioskuste arendamisele. Koolid oskavad aina rohkem mõtestatult kasutada digilahendusi ning leida uusi ja tänapäevaseid õpetamisviise,” lausus konkursi žürii esimees, minister Mailis Reps. “Kui sellest õppeaastast koolidesse jõudnud tasuta digiõpikud aitavad õppeaineid paremini ja põnevamini õppida, soovime ju ka, et meie lastest saaksid mitte ainult tarbijad, vaid loojadki. Mul on hea meel, et koolid on haaranud kinni nendest võimalustest, et õpetada süvendatult ja põnevamalt keerukaid oskusi, eriti loovamaid oskusi nagu graafika ja disain.”