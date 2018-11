Sealiha skoorib, kuid lamba- ja loomaliha valikki on kohalikes lihapoodides päris hea

Neil, kes otsivad sealihale vaheldust, tasuks Pärnus seada sammud Suur-Sepa 13 lihapoodi. See kauplus on omajagu kolinud, näiteks viimati tegutses Mai turu külje all. Omanik Arvo Lätt märkis, et kuna klientuur püsib, on ta poodi pidama jäänud. Peale sealiha on siin alati saada värsket Eesti tootjate lamba-, vasika- ja noorloomaliha. Liha pärineb Läti sõnutsi Viljandimaalt Karulast väiketalunikult. Kuna lambaliha kvaliteet sõltub suuresti looma vanusest, märkis Lätt, et neilt saab alati üksnes noore lamba liha. “Oleme võtnud ainult noori lambaid, ei taha oma mainet maha teha,” sõnas ta.