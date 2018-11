“Praegu kindlasti rahul ei saa olla. On olnud rahuldavaid mänge ja mitterahuldavaid esitusi. On olnud palju mänge otseste konkurentidega ja me ei ole suutnud neid enda kasuks pöörata. Peame kindlasti paremini jätkama,” rääkis Rannula kubi Facebooki lehel avaldatud pikas videointervjuus.

Pärnu Sadama leegionärid pole Rannula hinnangul liidrikoormat enda õlule võtnud. “Nad on hallid hiirekesed. Aga nad on veel noored poisid ja ehk lähevad hooaja jooksul paremaks,” arvas Pärnu loots.

Meeskonna juhendaja usub, et Eesti-Läti ühisliigat viie võidu ja kuue kaotusega alustanud ja tabelis üheksandal kohal sadamlastel tuleb kõigil juurde panna. “Tööd teeme selle nimel iga päev, kuid väike ohumärk on see, et teatud vigastused pole paranenud nii kiiresti, kui sooviks. Sellel meeskonnal on potentsiaali küll ja kui lõpuks asjad klappima saame, võime hooaja lõpuks kõigile ebamugav vastane olla,” ütles ta.