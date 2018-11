Rääma kooli üleriigiline e-viktoriin purustas rekordi

“Meie soov on, et noored otsiksid küsimustele infootsingu abil vastuseid, et seeläbi arendada nende infootsingu oskuseid,” ütles Rääma põhikooli haridustehnoloog Mart Kimmel. “Rõõm on tõdeda, et noored ja abilised on meie korraldatud e-viktoriinist huvitatud, sest tegelikult sai e-viktoriin alguse hoopis koolisisesest e-viktoriinide sarjast.”