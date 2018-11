Kaja Must: Hundil hullud jutud, karul kõned kavalad

Riigikogulasest reformierakondlane Jüri Jaanson tundis muret (vt “Suurem sissetulek, paremad teenused” PP 15.11), mis juhtub, kui vanaduspõlv kätte jõuab, ja kui palju siis peaks riigile tulumaksu maksma. Tõsiasi on see, et tulumaksuvaba miinimum on praegu 500 eurot ja mis üle selle, läheb tulumaksu alla. Riigikogulase pensionist jõuab kindlasti suurem tükk riigi rahakotti kui minul, lihtsurelikul. Eks see pane ju meest muretsema.