Heli Künnapas: Kas lapsed või võimuvõitlus?

Nüüd on selge, et ei toetatud ühtegi Vabaerakonna 26 muudatusettepanekut, sealhulgas tasuta kodulähedase lasteaia ideed.

Sellises olukorras hakkab taas häirekell helisema: kas tõesti on võimuvõitlus lastest tähtsam? Kui enamik erakondi peab oluliseks, et lasteaed oleks kõigile kättesaadav, siis miks ei saanud seda juba järgmisest aastast ära otsustada?

Vabaerakond ei toeta kõigile suvaliselt raha jagamist ega seda, et riik kõike määrab ja suunab. Usume, et inimesed on targad ja suudavad oma elu korraldavaid otsuseid teha. Mida vähem piiranguid, seda parem.