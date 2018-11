Päev pärast finaalmatši ja hõbemedali kaelariputamist siinkirjutajaga vesteldes oli Mägisalu ikka veel emotsionaalne ja sõnade leidmine võttis aega. “Kõik see tundub mulle endiselt uskumatu!” rääkis vändralane, kes tunnistas, et EMi hõbemedal andis talle kõvasti enesekindlust ja indu armastatud alaga edasi tegelda ja sihte seada. “Kuna meil oli niikuinii plaanis kaalu vahe­tada, sai nüüd selgeks, et saame seda­ teha tunduvalt varem ja positiivse emotsiooni pealt. Sihime Tokyo 2020. aasta olümpiat juba uues kaalus.”