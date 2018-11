Kas teate, et Tori valla pealinnas on palju parke? Aga kas teate, et parkides on uued, valgustatud ja hooldatud, mis peamine, pargipinkidega tihedalt ääristatud kergliiklusteed? Seda juba ei pruugita teada. Mõtlete, et mida siin kiita, Pärnus on samuti pargid.