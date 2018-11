Vaprus nimetas Zelinski asemele treeneriduo

„Kuna Taavi Midenbritt on võistkonnaga seotud olnud viimased kaks hooaega ning kogenud Kalev Pajula on varasemalt treeninud suuremat osa praeguse meeskonna tuumikust, siis leidsime, et kõnealune kooslus on meie jaoks parim, et viia meie noor meeskond järgmisele tasemele,” kommenteeris Roosson.