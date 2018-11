Saxon annab erilise kontserdi laulupidude auks

Kontserdi kavva on valitud teoseid igalt peolt alates esimesest.

“Teadupärast lauldi 1869. aastal esimest korda eesti keeles puhkpilliorkestrite saatel nüüdset Eesti Vabariigi hümni ja see on kindlasti meie kontserdi avateos,” avaldas orkestri peadirigent Kaido Kivi. “Esimese laulupeo ajalooline tähtsus seisnes selleski, et Tsaari-Venemaa hümnigi esitati eestikeelsete sõnadega. Ja kuna järgnevail laulupidudel neid korrati, katab see omakorda neidki perioode. Nii et igasuguseid huvitavaid palu tuleb kuuldele.”

Kontserdil juhatavad Saxonit oma orkestrandid, kellel dirigendi haridus. “Mõlemad, Kadri Põder ja Sigrid Hint, on noored ja ambitsioonikad,” tunnustas Kivi.

Idee puhkpillimuusikale ja laulupidudele kummardus teha sündis kevadsuvel ja eesootav kontsert on eriline sellegi poolest, et ligemale pool elus olevatest üldlaulupidudel puhkpilliorkestreid juhatanud dirigentidest on ­lubanud seda kuulama tulla.