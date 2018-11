Nädalast jäi kõlama: Tuleohtlikud teemad

Lõppev nädal oli tuleohtlik, nii otseses kui poliiti­lises tähenduses. Rändekompakt oleks peaaegu ­viinud valitsuse ametist, kuid Jüri Ratase kannatlikkus tasus lõpuks ära. Nüüd on pall riigikogu väljakupoolel ja ­valitsus oma käed tülikast dokumendist puhtaks pühkinud. Õigus­teadlane ja akadeemik Lauri Mälksoo avas Postimehes selle kompakti olemuse kõige täpsemalt. Tegemist on dokumendiga, mis oleks justkui midagi lepingu ja pelga poliitilise deklaratsiooni vahepealset. Nii et võiksime lõpmatuseni jaurata, kas selle heaks kiitmine toob hiljem Eestile mingeid kohustusi kaasa või ei. Mälksool jätkus julgust välja öelda, et rändekompakt pole õnnestunud, aga Eesti võiks sellega liituda, kui riigikogu või valitsus deklareeriks selge sõnaga, et sellega ei kaasne Eestile juriidilisi kohustusi. Riigikogu erakorra­line istung esmaspäeval peaks tooma selgust.