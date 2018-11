Vanaisa pärandist kujunes aasta maakodu

“Kodu looma hakates oli kõige toredam äratundmine, et meil kõigil on sarnane soov: kodu peab saama ehe, lihtne ja hubane. Selline, kus perel on hea olla. Ei mingit kataloogi malli tagaajamist,” meenutas pereema Janely Palu. “Abikaasa kasutas ära võimalikult palju puitu, mis maja lahtivõtmisest saadi.” Varasema kaluriküla majas on leitud tasakaal nüüdisaegsest ja vanast, sest kohtuvad noor pere uute ideedega ja taadi kodu oma mälestuste ja erisustega.