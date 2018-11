Poolakad tunnustasid Mati Hooli medaliga

Tänavu 60 sünnipäeva tähistanud Hool on meistersportlane veemotos ja jääpurjetamises. Suvises purjetamises on ta võitnud Eesti meistrivõistluste medaleid nii Finn-klassi svertpaadil kui avamerejahtidel. Veemotospordis võitis Hool N Liidu juunioride kulla ja kolm Eesti meistritiitlit. DN-klassi jääpurjetamises on tal N Liidu meistrivõistluste hõbemedal ja kaks Eesti meistrikulda. Maailmameistrivõistluste parim tulemus on aastal 2000 Rootsis saadud viies koht.