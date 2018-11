Galerii: Sütevaka õpilased korraldasid koertenäituse

Idee peale tulid noored enda sõnutsi eelmisel aastal arvutiõpetuse tunnis, kui pidid disainima kooliga seotud diplomi või plakati. Valmis koertenäituse plakat ja sel aastal otsustati loovtöö raames see näitus reaalselt korraldada. Saavikul on endalgi mopsipoiss, kellega ta näitustel käib. See kogemus aitas kindlasti korraldamisele kaasa.

“Tänu näituse korraldamisele oleme kindlasti õppinud organiseerimisoskust. Paljud on küsinud, miks me nii suurt üritust loovtöö raames teeme. Ma arvan, et kõige õigem vastus sellele on armastus koerte vastu. Meie eesmärk on, et saaks veeta toredalt aega oma koeraga ja tunda päevast rõõmu,” rääkis Saavik.