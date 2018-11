Kuidas ikkagi kaasata passiivseid noori?

“Küsimus ei ole selles, kas sulle seda oma külas on räägitud, vaid hoopis selles, kas sa oled seda guugeldanud,” kinnitas Lepisk neljapäeval Pärnu ideetoas. Tänapäeval loeb, et info oleks internetist kättesaadav ja seda oleks seal palju. Seetõttu ei nähtud enam vajadust korraldada järjekordset messi.

Ideetoa avas motiveeriva ettekandega Pärnu haigla turundusjuht ja ettevõtte Positively Inspiring Lifestyle looja Errit Kuldkepp. “Kui sa teed, mida sa tahad, jää endale kindlaks,” julgustas Kuldkepp oma rada käima. Ta jutustas loo oma elust, kuidas ta noorena ei jaksanud enam olla nähtamatu ja mismoodi Ameerikas lapsehoidjana töötamine teda muutis. “See, mis on su sees, hakkab väljapoole peegelduma,” tõdes Kuldkepp, et nii nagu näeb inimene end ise, näevad teda teisedki. Kuid iga inimest tuleks kohelda võrdväärselt ametikohast või palganumbrist olenemata.

Üritusel osales mõni noor, kuid peamiselt olid kohale tulnud noorsootööd tegevad täiskasvanud. Arutleti, miks osa noori on eakaaslastest passiivsemad ja kuidas neid kaasata, ühtlasi küsiti, kuidas näidata noorele, et psühholoogilt või noorsootöötajalt nõu küsida on normaalne.