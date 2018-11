Urmas Hännile: Suur tükk ajas suu lõhki

Tegelikult on esimese, linnasüdamesse lubatud kaheksakorruselise palee rajamine juba kevadest päevakorrast maas. Sest üllatus-üllatus, eurorahast ilmajäämise hirmus lõpuks lipsti tehtud haldusreformiga kaasnes ettenägematu: riigis jäi tühjaks tuhandeid ruutmeetreid kontoripinda.

“Kuna kõikjal Eestis on korraga vabanenud palju üldiselt heas seisukorras hooneid ja analüüsi tulemusel oleme jõudnud järeldusele, et riigil on mõistlik kõigepealt kasutada olemasolevaid hooneid ja kinnisvara,” tõdes rahandusministeeriumi riigimajade projektijuht Dmitri Moskovtsev 3. augustil riigiraadio uudistes. “Igale poole ei ole mõistlik ehitada uusi maju.”