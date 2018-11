Proovisõit Pärnu jõel: kulgemise lõpetas jäine suplus

Juba üheksa aastat on elamusi otsivad aerutajad kogunenud kevadel Pärnu jõele, et karmi ­maratoni käigus välja selgitada vapramad veesportlased. Kuigi 78 kilomeetril on pidanud kõvasti ­aerutama tasaselgi veel, leidub suure languse tõttu jõel rohkesti kohti, kus ümberminek tõenäoline ja vähese kogemusega sõitjad on pidanud kärestikulistele veevoogudele alla vanduma.