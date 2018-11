Galerii: politsei aitas helkuriga sõbraks saada

Teavitustööd enese nähtavaks tegemise kohta on viimastel aegadel tehtud omajagu. Pärnu piirkonnavanema Karin Uibo sõnutsi võib öelda, et inimesed on helkuri kandmise vajalikkusest päris teadlikud, kuid sageli kas unustavad selle riietele kinnitada või jääb helkur rõivaid vahetades teise jope külge. “Laste puhul on seis parem, sest enamasti on nende riietele helkurribad külge õmmeldud,” märkis Uibo.

„Käes on periood, mis suisa tungivalt kutsub ennast nähtavaks tegema, et liikluses oma elu mitte ohtu seada,” sõnas politsei- ja piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Rainer Rahasepp. Lisades, et kui jalakäija arvab, et pimedas on ta autojuhile tulede valgusvihus hästi nähtav, pole see nii. Veel halvem on olukord, kui jalgsi kõndija jääb kahe sõiduki valgusvihu vahele. “Helkur on siinjuures parim lahendus end nähtavaks teha,” kinnitas Rahasepp.