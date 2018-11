Garri Raagmaa: Euroopas eelistab rahvas maale elama minna

Inimesed liiguvad. Noored enam, vanemad veidi vähem. Noored tahavad teha karjääri, õppida. Kõrged koolid ja paremad palgad on linnas. Eriti ahvatlevad muidugi suurlinna tuled. Paljud – ja just need, kel raha rohkem – arvavadki, et ainult suurlinnade tornides saab raha teha. Linnastumise paratamatus on viimase paari kümnendi neoliberalismis, eriti veel siis, kui Paul Krugman, Hardo Pajula ja muud liberaal-akadeemilised jutupaunikud sellele takka kiidavad, kujunenud mantraks, mida õblukesema mõtlemisvõimega poliitikud ja ajakirjanikud tagant õhutavad. Nii on see tõesti Aasias ja mujal arengumaades, kus elanikke ülitihedalt ja arengulõhed puuduliku regionaalpoliitika tõttu nii suured, et inimesed on sunnitud ääremaa ülimast vaesusest ümber asuma suurlinna getodesse – agulitesse, et püüda rikaste toidulaualt pudenevaid palukesi.