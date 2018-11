Juhtkiri: Turvalisi debatte

Demokraatlikule ühiskonnale on võõras vägivald oma seisukohtade kaitsmisel ja oponentide ründamisel. Kõigepealt hakatakse lööma Lossi platsil, siis juba Toompea lossis. Mis polegi ennekuulmatu, sest Asutavas ­Kogus sai hilisem viimane peaminister Jüri Uluots kõrvakiilu Johannes Zimmermannilt ja veebruaris 1929 lõi riigikogu liige Artur Tupits prillid eest minister Leopold Johansonil. Viimase kahe puhul ei seganud see pärast koos valitsusse kuulumast. Taasiseseisvunud Eestis sooviks, et kätega oma seisukoha selgeks tegemine oleks möödanik.

Mis Pärnu Postimeest teeb murelikuks, on see, et ees ootavad riigikogu valimiste debatid. Pärnumaa valimisringkond torkab silma erandlikkusega, sest siin saavad väitlusruumis kokku kodumaise poliitika raskekahurid Kadri Simson, Toomas Kivimägi, Indrek ­Tarand, Mart Helme ja Andres Metsoja. Eeldame säravat mõtete ja ideede tulevärki ning nauditavat verbaalset duelli, mitte käsikähmlust.

