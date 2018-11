Eesti on kõva võrkpallimaa, millel on tugev järelkasv. Seda tõestas U17 noormeeste koondis, kes näitas Ida-Euroopa võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel suurepärast mängu, saavutades teise koha. Tiimis, mille pealik on Toomas Jasmin, mängis koguni neli pärnakat, kellest igaühel oli suur roll.