Lahedal Koolipäeval tuletati meelde panustada endasse

Ürituse avas kirjanik Andrus Kivirähk, kes tundis rõõmu, et sai ühe esinemisega 1300 õpilasele mõtteid jagada. “Siis ma ei pea eraldi teie juurde tulema, korraga on ikka mõistlik,” naljatas kirjanik, kes käib tihti koolides noortega kohtumas. Päevajuht Toomas Laigu kontrollis Kiviräha teadmisi tema enda raamatute kohta, tuues kolm tsitaati eri teostest. Kuid kirjanik ei tundnud ühtegi ära. “Ma olen nagu kokk, kes oma toitu ei söö,” muheles Kivirähk.

Sportlastest oli esindatud jooksja Rasmus Mägi, kes jutustas, kuidas tema ei käinudki lasteaias, vaid kasvas üles staadionil. “Treenerid on mulle kui kasvatajad olnud,” meenutas atleet. Jooksja tuletas saalitäiele rahvale meelde, et oluline on iseendaks jääda ja endast parim anda. Lavakunstikooli juht Jaak Prints jätkas samuti endale kindlaks jäämise teemal. “Kui see ei ole minu enda tahe, siis see tee saab otsa,” tõdes Prints, kes soovitab jääda enda huvide ja soovide juurde, isegi kui vanemad või õpetajad tahaks suunata sind teisele teele.