Metsis – ettevaatlik suur kanaline

Metsised on küllaltki ettevaatlikud linnud ja enamasti olen kohanud nende tegevuse jälgi: väljaheiteid kännul, jälgi lumel või sulehunnikut metsas. Harva olen silmanud metsiseid enne kui nemad mind. Suure, pageva kanalise lend hakkab aga metsas kohe silma. Veidi suurem lootus on metsist kohata hommikul, sõites metsavahelisel kruusateel. See pakub laia valikut kivikesi, mida metsis sööb toidu seedimiseks.