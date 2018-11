Pernauer loodab uuel aastal Pärnus pruulikoja avada

Praegu otsib ettevõte sobivat viisi Loode-Pärnu tööstuskülla ehitatava tootmishoone finantseerimiseks. Pernaueri juhi Rainer Marguse ütlust mööda otsivad nad ehitajat ja ehk õnnestub järgmisel aastal tehas püsti ja tööle panna.

"Soov oli kevadel püsti panna, aga asjad on mingil määral veninud. Kui järgmisel aastal õnnestub, on hästi. Soov on seda teha esimese poolaasta sees," lisas Margus.

Praegu toodetakse käsitööõlut Keilas Lehe pruulikojas. Peale õlle tahetakse pruulima hakata käsitöökalja, mille tootmise uurimise tarbeks on saadud toetust ettevõtluse arendamise sihtasutuselt.

Kevadel võõrandas Pärnu linnavolikogu Loode-Pärnu tööstusküla Rehepapi 28 kinnistu Pernauerile.

Kinnistu hoonestusõigus oli varem antud osaühingule Aluwin, mis kavatses alumiiniumist uste, akende, fassaadide ja vaheseinte valmistamiseks tootmishoone püstitada. Paraku tekkisid ettevõttel raskused ehituse rahastusega ja ettevõte soovis hoonestusõiguse, mille eest oli juba makstud 11 600 eurot, Pernauerile võõrandada.

2016. aastal asutatud Pernaueri eesmärk on toota õlut ja kalja. Seni on nad tegutsenud erapindadel ja pole killustatuse tõttu saanud areneda. Ettevõte on teinud nii pudeli- kui vaadiõlut, mida pakutakse Pärnu toitluskohtades ja kauplustes.