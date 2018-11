Galerii: Sindi Vanal kalmistul mälestati sangareid

Kaplani sõnutsi pole võimalik ülehinnata Eestile vabaduse toonute osa. Hiljem on elu näidanud, et vabadust on raskem hoida kui seda kätte võidelda.

Kaitseliidu vaimulik võrdles ajaloosündmusi tänapäevaga. „Teine vabadusaeg – vaba Eesti, Jumala armust. Rahvas juubeldas ja ootas lõpmatult kaunist Eestit. Pisarateni liigutavad rahvaüritused. Sinimustvalged, isamaalised laulud,” rääkis Kakko. „Kaks korda on Looja meile vabaduse kinkinud. Kas me tõesti arvame, et meile antakse veel kolmas võimalus? Mina seda ei usu. Kui me ise ei võitle rahvana oma õiguste ja vabaduse eest, siis keegi teine seda meie eest ei tee.”