Shalomi abikeskus arutas ühisnädalal noortekampade probleemi

Külaliste hulgas olnud Sotsiaalse Kaasatuse tegevjuht Jaanus Mäe arvas, et noorte õigusrikkujate õigele teele tagasi toomine on takerdunud, sest eri tasanditel tegeldakse tagajärgedega ja ennetustöö on kahjuks kujunenud teisejärguliseks. “Seega on väga oluline, et toimuks koostöö, mida saaks koostööks nimetada,” sõnas Mäe.