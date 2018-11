Ekstreemsportlaste teekond Simple Sessionile algab Pärnust

Kvalifikatsioonivõistlus Road to Simple Session toimub Pärnu kaasava eelarve rahvahääletuse 2016. aastal võitnud ja tänavu valminud siserulapargis, mis ­sõna otseses mõttes ehitati basseini, kunagisse Raba ujulasse.

Ekstreemspordipark, mille valmimist noored kaua ootasid, võõrustab kahe päeva jooksul nii rulatajaid kui BMX-rattureid, ­seega Pärnusse on oodata Eesti paremikku. Laupäeval võtavad mõõtu trikiratturid ja päev hiljem rulaässad.

Kohalik rulapark osutus suurvõistluse eelvooruks valituks just tänu mitmekülgsusele. Peale klassikalise hüpete osa on trikipargis street-sektsioon, kus on madalamad elemendid ja käsipuud, mis imiteerivad linnatänavaid.