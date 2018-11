Lihulas avatakse mitu miljonit maksnud peremajad

“Lääneranna vallavalitsusel on vedanud töövõtjaga, sest ehitusprotsess on sujunud tõrgeteta,” rääkis Lääneranna valla hankespetsialist Rein Kruusmaa. “Tööd on tehtud etteantud lühikese aja vältel ja kvaliteetselt. Vaatamata sellele, et Oja tänav ei kanna oma nime asjata ja sügisperioodil raskendas välitöid märg ilm, on enamik töödest valminud tähtajaks. Kevadesse jääb üksnes haljastustööde lõpetamine.”