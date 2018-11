Kuidas vältida reisi ebaõnnestumist

Tarbijakaitseamet harib inimesi sel aastal jõustunud seadusemuudatuste suhtes teavituskampaania “Puhka targalt” kaudu. Nüüd on varasemast suurem õigus saada enne reisi soetamist põhjalikku teavet oma õiguste ja konkreetse teenuse kohta. Tasub kõrva ­taha panna, et uue korra järgi võib reisi­ettevõtjaks muutuda ka majutusteenuse, reisijateveo või muu turismiteenuse osutaja.

Pakett- ehk valmisreisi mõiste tähendus on laienenud. Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste seletas, et direktiiv käib kaasas muutuvate tarbijaharjumustega. Kui varem olid pakettreisid vaid need, mille pani kokku reisikorraldaja oma algatusel, siis nüüdsest kuuluvad siia ka reisid, mis koostatakse kliendi soovil. Seega on reisijatele tagatud varasemast ulatuslikum õiguste kaitse.