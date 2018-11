Galerii ja videod: Pärnu võrkpalliklubi näitas Itaalia tippklubile hambaid, kuid geimi kätte ei saanud

"Enne mängu riietusruumis anti luba tappa! Saime kõik James Bondi mängida. Oli kohe näha, et oli vabam mäng, poistel lubati lustida. Miinus 11 kraadi annab praegu ilmselt tunda, meie brasiillase (Chizoba Neves Atu - toim) pealt on ka tunda, et nii kui õli külmaks kisub, hakkab kohe hanguma. Vastastel läks vist ka soojenemisega aega... aga tundub, et tulid ka mütsiga lööma," lausus Nassar.

Peatreener Avo Keel tõdes, et ei mõista, miks mängijad ei tahtnud neile antud suurt tegutsemisvabadust ära kasutada. "Parem võttis oma, aga mille kallal ma iriseks, on see, et ei kasutatud neid vabadusi ära, see on uskumatu. Julgusest jäi puudu, ütlesin, et mine ja pange, nautige seda vabadust ja vastane oli ju selline, kellega iga nädal ei saa mängida. Kas häbenetakse või mis seal peas liigub, on minu jaoks arusaamatu. Meie olek on väljakul kohati liialt passiivne," rääkis peatreener."