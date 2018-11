Kübeke Viktor Tsoid elustab Vene muusika skeene

Täna toovad Pärnus tegutsevad ansamblid kodulinlasteni muusikamaailma teetähise ja ereda Vene rokk­bändi Kino juhtfiguuri Viktor Tsoi, ühendamaks kaks rahvust ja näitamaks, et koos musitseerida on võimalik. Samuti on nende eesmärk jõuda kohalike vene noorteni, kel tarvis loomingulist eeskuju ja tagantutsitamist. “Nad vajavad julgust, et eesti muusikute kõrval see samm astuda,” leidsid Kutšõi ja Sarv.