Ühisgümnaasiumi õpilased tutvusid Portugali kunstiga

“Maalähedus on see, mis eestlastel ja portugallastel sarnaneb,” mõtiskles õpetaja Kersti Jürgenson. Kui Alenqueris ümbritses iga eramut puuviljaaed, siis Portugali pealinnas Lissabonis on ühes linnaosas linna aiamaad, mis peaks süvendama loodusest hoolimist, aitama säilitada portugallaste sidet maaga ja mille juured ulatuvad kaugele minevikku.