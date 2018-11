Pärnu linnavolinik astus kohtu ette

Koos Kalmeriga on kohtu all veel kaks meest, kellele pannakse süüks omastamisele kaasaaitamist ja võltsitud dokumendi kasutamist.

Kalmer eitas täna kohtus oma süüd. Varem on ta Pärnu Postimehele öelnud, et tegemist on jabura arusaamatusega ja ta on veendunud, et kohus mõistab ta õigeks.