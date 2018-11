Annely Akkermann: Arvud on ausamad kui sõnad

Saare talu elutoa kaminas põleb tuli, akna taga on tinahall taevas ja loksuvad sama tooni Kihnu väina lained. Perenaine Annely Akkermann lõikab köögis ahjusooja saia ja muretseb, et tainas kerkis kehvasti ja küpsetis ei näe just parim välja. Pole hullu, maitseb hästi ja või sulab viilul.