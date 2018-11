Pärnumaale piisab neljast tuletornist

Nagu kirikuid või losse trükitakse tänapäeval majakaidki postkaartidele, neist koostatakse filateeliasarju ja moodsal ajal on nii mõnestki neist saanud turismi­magnet ja paikkonna sümbol. Nii on see näiteks Hiiumaa Kõpu tuletorniga, mida aastas külastab ligikaudu 20 000 inimest ja mis tänavu valiti veeteede ameti korraldatud rahvaküsitluse põhjal Eesti lemmiktuletorniks.