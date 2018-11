Hingetuld jagab 100 jõuluvana

“Siinsamas kuuse all me kogunesime, kümmekond memme-taati. Olime seitse aastat jutti Pärnus ja siis läksime mööda Eestimaad reisima,” rääkis Ärni. Konverentsist kasvas välja Eestimaa jõuluvanade ühendus, mis liidab nüüd üle 100 punakuue. Kõik nad on siia oodatud.

Põhiliselt on arutelu käinud selle üle, kas jõuluvana kostüüm võiks olla roheline või kollanegi. Kui lund ei ole, siis mida teha, et valged jõulud tuleks? Ja kas ei võiks jõuluvanade ringiliikumise ajal liikluskorraldust muuta? “Ehk kui valgusfooris on punane tuli, kas siis jõulutaadid – kellele see värv on nii oluline ja lubav – võiksid punase tulega edasi minna. Laste arvamustes on jäänud peale, et punasega peavad ikkagi kõik seisma ja ootama,” rääkis Ärni.