Kaks aastakümmet pronksiseid käsi

Käsikellamäng on kui klaverimäng, mille klahve puudutab korraga 15 inimest, kelle sõrmedele on määratud kindlad noodid. “See on absoluutselt koostööle üles ehitatud pill. Kuidas mängida, kui üks oktav täitsa puudu oleks?” mõtiskleb Elo Kesküla, Pärnu käsikellastuudio õpetaja, kes koos asutaja Helvi Treiblutiga täna suurejoonelise ja üllatusrohke kontserdiga kollektiivi 20 tegevusaastat tähistab.