Joosep Laik: Orkaani ajal oleme kõik võrdsed

Ligikaudu 1000 meest ja naist kogunevad Lääne maakaitseringkonnas selleks, et harjutada sõjapidamist ja teha politsei- ja piirivalveameti (PPA) ja ülejäänud partneritega koostööd, lahendamaks eri olukordi, mis võivad ühiskonda tabada.

On märgiline, et sellise nimega õppusel valmistutakse kriisideks, mitte ainult sõjapidamiseks. Näiteks koostöös PPAga kontrollitakse riiki ebaseaduslikult tulnud inimesi. Samuti valmistutakse järgmise aasta evakuatsiooniõppuseks ehk kriisiajal tsiviilisikuid abistama, sest Kaitseliidu tegelik eesmärk on laiem.