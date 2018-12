Pimedate ööde filmifestivali (PÖFF) tänavuse kolmanda elutööauhinna laureaat on Mark Soosaar. "Mark Soosaar on omaette nähtus Eesti kultuuripildis – mees nagu orkester, kes on mõjutanud meie kultuurielu rohkem, kui me arvatagi oskame," iseloomustas PÖFFi juht Tiina Lokk.