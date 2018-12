Pärnumaa vabatahtlikud spordikorraldajad paistavad silma kogu Eestis  

Altpere eestvedamisel on Pärnu Kahe Silla spordiklubis juurutatud vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise süsteem, et toimuda saaksid suured Lääne-Eesti spordisündmused nagu Jüri Jaansoni kahe silla jooks, luitejooks, rannajooks ja Pärnumaa võidupüha maraton.

Altpere on meeskonnamängija, kes on suutnud kaasata eri eas ja eri eesmärkidega vabatahtlikke, kes on spordiüritusi korraldama jäänud pikaks ajaks.