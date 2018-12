Vibulaskja Reena Pärnat tuli karikavõistlustel teiseks, hästi esinesid paljud Pärnu noored

Laupäeval 25aastaseks saanud Pärnati esikoha võimalustele pani piiri võrdlemisi kesine avaring, kus ta sai kirja 272 silma. Võistluse teises pooles lastud 292 silma tähistab aga Pärnati isiklikku rekordit. Ühtlasi on tegemist tulemusega, millest enamat pole ükski Eesti naine suutnud. Väärib siiski märkimist, et see pole ametlik tipptulemus: tunamullusest saati peetakse Eesti rekordi arvestust üksnes 60 noole harjutuse kohta.